Не більше 2 тис. за добу — в МОЗ повідомили темпи вакцинації в Україні

https://racurs.ua/ua/n151201-ne-bilshe-2-tys-za-dobu-v-moz-povidomyly-tempy-vakcynaciyi-v-ukrayini.html

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Вакцинація в Україні триває трохи більше тижня і поки в країні щеплення отримало менш як 7 тис. осіб.

За добу 2 березня щеплено проти COVID-19 1 тис. 983 особи.

Від початку кампанії першу дозу отримали 6 888 осіб, повідомили 3 березня у МОЗ.

За минулу добу темпи вакцинації препаратом Covieshield становили 1 тис. 764 особи за добу, а у неділю щеплення не проводилися.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (220 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (620 щеплень).

Найменше щеплень зробили у Сумській, Харківській, Черкаській областях (по 30) та у Кіровоградській області (40). У Києві за добу вакцину отримали 90 осіб.

Нагадаємо, що наразі триває перша хвиля вакцинації індійським препаратом Covieshield. Поки що щеплення отримують медики та військові, а також публічні особи задля створення позитивного іміджу вакцинації. Учора публічно щепилися президент України та головний санітарний лікар.

2 березня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив статистику запису через додаток «Дія» до листа очікування вакцинації проти COVID-19. В умовах пандемії сервіс дозволить уникати соціальних контактів та не стояти в чергах. 45 тис. українців вже записалися на щеплення.