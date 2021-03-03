Карантин врятував Україну від “італійського сценарію” — Шмигаль про річні успіхи уряду

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Прем'єр Денис Шмигаль під час засідання 3 березня перелічив успіхи і досягнення свого Кабінету міністрів за рік роботи в умовах боротьби з пандемією коронавірусу.

Через тиждень після початку роботи нашого уряду ми запровадили карантинні обмеження. Потім їх посилювали. Наштовхнулися на шквал критики. Але зараз можна констатувати, що той карантин врятував Україну від «італійського сценарію» і зберіг життя громадян. Головним є те, що уряд отримав час для реанімування медичної системи, — додав глава уряду.

За його словами, торік навесні практично з нуля «почалася відбудова протиепідемічної системи».

Вдалося швидко вирішити проблему із засобами індивідуального захисту й розбудувати систему лабораторій для тестування на коронавірус, — розповів Шмигаль.

У квітні міністри відмовилися від премій.

Уряд запровадив постійні доплати до пенсії в розмірі 500 грн для людей старше 80 років. Були запроваджені виплати по 2 тис. грн на дитину щомісяця родинам ФОПів, які призупинили свою діяльність через карантинні обмеження, — нагадав Шмигаль.

Також торік було проведено індексацію для більш ніж 8 млн пенсіонерів й здійснено одноразові виплати по 1 тис. грн. Глава уряду прозвітував про запуск програми по частковому безробіттю, яка зберегла понад 500 тис. робочих місць.

Було збільшено мінімальну заробітну плату до 5 тис. грн. З 1 січня 2021 року відбулося чергове збільшення до 6 тис. грн, — наголосив Шмигаль.

Уряд спільно з Міністерством соціальної політики розробив стратегію введення накопичувальної пенсійної системи, а з 2021 року збільшено виплати педагогам на майже 20%.