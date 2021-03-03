Карантин спас Украину от «итальянского сценария» — Шмыгаль об успехах Кабмина за год

https://racurs.ua/n151226-karantin-spas-ukrainu-ot-italyanskogo-scenariya-shmygal-ob-uspehah-kabmina-za-god.html

Ракурс

Премьер Денис Шмыгаль во время заседания 3 марта перечислил успехи и достижения своего Кабинета министров за год работы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

Спустя неделю после начала работы нашего правительства мы ввели карантинные ограничения. Затем их усиливали. Натолкнулись на шквал критики. Но сейчас можно констатировать, что тот карантин спас Украину от «итальянского сценария» и сохранил жизнь граждан. Главное, что правительство получило время для реанимирования медицинской системы, — добавил глава правительства.

По его словам, весной прошлого года практически с нуля «началось восстановление противоэпидемической системы».

Удалось быстро решить проблему со средствами индивидуальной защиты и построить систему лабораторий для тестирования на коронавирус, — рассказал Шмыгаль.

В апреле министры отказались от премий.

Правительство ввело постоянные доплаты к пенсии в размере 500 грн для людей старше 80 лет. Были введены выплаты по 2 тыс. грн на ребенка ежемесячно семьям ФЛП, которые приостановили свою деятельность из-за карантина, — напомнил Шмыгаль.

Также в прошлом году была проведена индексация для более чем 8 млн пенсионеров и осуществлены единовременные выплаты по 1 тыс. грн. Глава правительства отчитался о запуске программы по частичной безработице, которая сохранила более 500 тыс. рабочих мест.

Была увеличена минимальная заработная плата до 5 тыс. грн. С 1 января 2021 года состоялось очередное увеличение до 6 тыс. грн, — отметил Шмыгаль.

Кроме этого, Кабмин вместе с Министерством социальной политики разработал стратегию введения накопительной пенсионной системы, а с 2021 года были увеличены выплаты педагогам почти на 20%.