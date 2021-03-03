Норма загруженности COVID-больниц превышена в шести областях. Фото: lb.ua

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Ракурс

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 в Украине превышен в шести областях.

При определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Винницкой области по состоянию на 2 марта этот показатель составил 99,9% (соответственно 1 марта — 99,1, 28 февраля — 98,1). Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Министерства здравоохранения.

На Буковине показатель уровня госпитализации составляет 90,5% (соответственно 1 марта — 88, 28 февраля — 88,1), а в Закарпатской области — 90,4% (соответственно 1 марта — 90,4, 28 февраля — 89,4). На Прикарпатье показатель самый высокий — аж 142,5% (соответственно 1 марта — 146,28 февраля — 147,3).

На Житомирщине загруженность COVID-больниц составляет 77,7% (соответственно 1 марта — 74,8, 28 февраля — 74,3), а в Николаевской области — 61,8% (соответственно 1 марта — 61,4, 28 февраля — 60,7).

В Минздраве отметили, что самый высокий показатель загруженности коек с кислородом наблюдается в Закарпатской области — 62% при определенном показателе 65%. В Ивано-Франковской области этот показатель составляет 60,7%.

В Киеве показатель госпитализаций по состоянию на 2 марта составляет 49,6%, загруженность коек с кислородом — 37,6% по состоянию на 2 марта.

Как известно, на сегодня в «красной» зоне карантина находятся Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области.

Напомним, в Ивано-Франковской областной клинической больнице закончились места для госпитализации больных с COVID-19. По состоянию на 2 марта в заведении находится 183 пациентов с COVID-19, из них 72 — на кислороде и десять в реанимации.