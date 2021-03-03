Норма завантаженості COVID-лікарень перевищена в шести областях. Фото: lb.ua

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Ракурс

Показник госпіталізацій хворих з COVID-19 в Україні перевищений у шести областях.

При визначеному показнику рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, у Вінницькій області станом на 2 березня цей показник становив 99,9% (відповідно 1 березня — 99,1, 28 лютого — 98,1). Про це свідчить інформація, опублікована на сайті Міністерства охорони здоров’я.

На Буковині показник рівня госпіталізації становить 90,5% (відповідно 1 березня — 88, 28 лютого — 88,1), а в Закарпатській області — 90,4% (відповідно 1 березня — 90,4, 28 лютого — 89,4). На Прикарпатті показник найвищий — аж 142,5% (відповідно 1 березня — 146, 28 лютого — 147,3).

На Житомирщині завантаженість COVID-лікарень становить 77,7% (відповідно 1, березня — 74,8, 28 лютого — 74,3), а в Миколаївській області — 61,8% (відповідно 1 березня — 61,4, 28 лютого — 60,7).

У МОЗ зазначили, що найвищий показник завантаженості ліжок з киснем спостерігається у Закарпатській області — 62% при визначеному показнику 65%. В Івано-Франківській області цей показник становить 60,7%.

У Києві показник госпіталізацій станом на 2 березня складає 49,6%, завантаженість ліжок з киснем — 37,6% станом на 2 березня.

Як відомо, на сьогодні у «червоній» зоні карантину знаходяться Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька області.

Нагадаємо, в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні закінчились місця для госпіталізації хворих з COVID-19. Станом на 2 березня у закладі перебуває 183 пацієнтів із COVID-19, з них 72 — на кисні й десять у реанімації.