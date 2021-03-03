Як українці та росіяни ставляться один до одного — опитування (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151224-yak-ukrayinci-ta-rosiyany-stavlyatsya-odyn-do-odnogo-opytuvannya-infografika.htmlРакурс
В Україні в лютому 2021 року добре ставилися до Росії 41% українців, погано — 42%.
У порівнянні з вереснем 2020 року ситуація не змінилася. Про це свідчать дані опитування КМІС.
Водночас за даними опитування «Левада-центру» на території Росії добре ставилися до України 54% населення, погано — 31%. У порівнянні з попередньою хвилею опитування у серпні 2020 року ставлення покращилося.
За даними опитувань, незалежність України від Росії підтримують 88% українців і 80% росіян, об'єднання України з Росією бажають 7% українців і 17% росіян.
Кількість українців, які бажають закритих кордонів з Росією, становить 39% (а росіян — 23%), в той час, як кількість тих українців, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, складає 49% (росіян — 57%).
Київський міжнародний інститут соціології упродовж 5−7 лютого 2021 року провів опитування методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера.
На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2 тис. 5 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на контрольованій українською владою території. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
«Левада-центр» проводив опитування населення Росії серед 1 тис. 601 особи у в період 18−24 лютого 2021 року методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.