Як українці та росіяни ставляться один до одного – опитування. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n151224-yak-ukrayinci-ta-rosiyany-stavlyatsya-odyn-do-odnogo-opytuvannya-infografika.html

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В Україні в лютому 2021 року добре ставилися до Росії 41% українців, погано — 42%.

У порівнянні з вереснем 2020 року ситуація не змінилася. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Водночас за даними опитування «Левада-центру» на території Росії добре ставилися до України 54% населення, погано — 31%. У порівнянні з попередньою хвилею опитування у серпні 2020 року ставлення покращилося.

За даними опитувань, незалежність України від Росії підтримують 88% українців і 80% росіян, об'єднання України з Росією бажають 7% українців і 17% росіян.

Кількість українців, які бажають закритих кордонів з Росією, становить 39% (а росіян — 23%), в той час, як кількість тих українців, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, складає 49% (росіян — 57%).

Київський міжнародний інститут соціології упродовж 5−7 лютого 2021 року провів опитування методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера.

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2 тис. 5 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на контрольованій українською владою території. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

«Левада-центр» проводив опитування населення Росії серед 1 тис. 601 особи у в період 18−24 лютого 2021 року методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.