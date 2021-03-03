Вакцина Covishield — британські дипломати заспокоїли українців, фото — Укрінформ

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Вакцина Covishield є точною копією AstraZeneсa. Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс пояснила, що отримана Україною COVID-вакцина Covishield індійського виробництва безпечна та ідентична AstraZeneсa.

Назви цих препаратів різняться через місце розташування виробника, розповіла Сіммонс «Суспільному».

Це не варіант, це — AstraZeneсa, та ж сама вакцина, але з іншою назвою. Україна має контракт на закупівлю вакцини AstraZeneсa з Південної Азії, оскільки там вона зараз доступна. Звідки ваш ланцюжок постачань, залежить тільки від того, хто зараз має доступні вакцини. У цьому випадку був Інститут сироватки крові в Південній Азії, і він просто має ліцензію на виробництво цього препарату під іншою назвою для Південної Азії, — заявила Сіммонс.



У Твіттер посол написала: припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в Україні, відрізняються за формулою, є категорично неправильним.

23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія з вакцинації. Публічно вкололи препарат міністр охорони здоров’я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко і президент України Володимир Зеленський.