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Вакцина Covishield — британские дипломаты успокоили украинцев
Вакцина Covishield — британские дипломаты успокоили украинцевhttps://racurs.ua/n151223-vakcina-covishield-britanskie-diplomaty-uspokoili-ukraincev.htmlРакурс
Вакцина Covishield является точной копией AstraZeneсa. Посол Великобритании Мелинда Симмонс объяснила, что полученная Украиной COVID-вакцина Covishield индийского производства безопасна и идентична AstraZeneсa.
Названия этих препаратов различаются из-за места расположения производителя, рассказала Симмонс «Суспільному».
Это не вариант, это — AstraZeneсa, та же вакцина, но с другим названием. У Украины есть контракт на закупку вакцины AstraZeneсa из Южной Азии, поскольку там она сейчас доступна. Откуда ваша цепочка поставок? Это зависит только от того, кто сейчас имеет больше вакцины. В этом случае был Институт сыворотки крови в Южной Азии, и у него есть лицензия на производство этого препарата под другим названием для Южной Азии, — заявила Симмонс.
В Твиттер посол написала: предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно.
23 февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca индийского производства. Через день в Украине стартовала кампания вакцинации. Публично вакцинировались препаратом министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и президент Украины Владимир Зеленский.
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