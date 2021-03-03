Вакцина Covishield является точной копией AstraZeneсa. Посол Великобритании Мелинда Симмонс объяснила, что полученная Украиной COVID-вакцина Covishield индийского производства безопасна и идентична AstraZeneсa.

Названия этих препаратов различаются из-за места расположения производителя, рассказала Симмонс «Суспільному».

Это не вариант, это — AstraZeneсa, та же вакцина, но с другим названием. У Украины есть контракт на закупку вакцины AstraZeneсa из Южной Азии, поскольку там она сейчас доступна. Откуда ваша цепочка поставок? Это зависит только от того, кто сейчас имеет больше вакцины. В этом случае был Институт сыворотки крови в Южной Азии, и у него есть лицензия на производство этого препарата под другим названием для Южной Азии, — заявила Симмонс.