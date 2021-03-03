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Ракурс
Вакцина Covishield — британские дипломаты успокоили украинцев

Вакцина Covishield — британские дипломаты успокоили украинцев

3 мар 2021, 13:27
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Вакцина Covishield является точной копией AstraZeneсa. Посол Великобритании Мелинда Симмонс объяснила, что полученная Украиной COVID-вакцина Covishield индийского производства безопасна и идентична AstraZeneсa.

Названия этих препаратов различаются из-за места расположения производителя, рассказала Симмонс «Суспільному».

Это не вариант, это — AstraZeneсa, та же вакцина, но с другим названием. У Украины есть контракт на закупку вакцины AstraZeneсa из Южной Азии, поскольку там она сейчас доступна. Откуда ваша цепочка поставок? Это зависит только от того, кто сейчас имеет больше вакцины. В этом случае был Институт сыворотки крови в Южной Азии, и у него есть лицензия на производство этого препарата под другим названием для Южной Азии, — заявила Симмонс.


В Твиттер посол написала: предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно.

23 февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca индийского производства. Через день в Украине стартовала кампания вакцинации. Публично вакцинировались препаратом министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Ракурс


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