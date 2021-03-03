Оккупанты заявили о выходе из перемирия на Донбассе — как отреагировал Киевhttps://racurs.ua/n151222-okkupanty-zayavili-o-vyhode-iz-peremiriya-na-donbasse.htmlРакурс
Оккупанты заявили о выходе из перемирия на Донбассе — марионетки Кремля из террористической ДНР разрешили своим бандформированиям открывать «упреждающий» огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
Об этом говорится в «экстренном заявлении» так называемой «народной милиции» подконтрольных России террористов, пишет «ОстроВ».
Сепаратистские пропагандисты обвинили Киев в якобы нарушении режима прекращения огня, а затем заявили о самовольном решении первыми открывать огонь по украинским позициям.
В целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника, — говорится в «экстренном заявлении» марионеток Москвы.
Следовательно, российская армия открыто отвергла режим прекращения огня на Донбассе, который действовал с лета 2020 года. Отметим, что 2 марта ЕС и США ввели санкции в ответ на агрессию РФ. Кроме этого, вчера с визитом на Донбассе вместе с Владимиром Зеленським побывал глава Европейского совета Шарль Мишель.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил протест намерениям российских бандформирований покинуть режим «тишины».
Мы расцениваем это заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнения минских договоренностей, — сообщил Кравчук.