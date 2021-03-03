Оккупанты заявили о выходе из перемирия на Донбассе

https://racurs.ua/n151222-okkupanty-zayavili-o-vyhode-iz-peremiriya-na-donbasse.html

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Оккупанты заявили о выходе из перемирия на Донбассе — марионетки Кремля из террористической ДНР разрешили своим бандформированиям открывать «упреждающий» огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в «экстренном заявлении» так называемой «народной милиции» подконтрольных России террористов, пишет «ОстроВ».

Сепаратистские пропагандисты обвинили Киев в якобы нарушении режима прекращения огня, а затем заявили о самовольном решении первыми открывать огонь по украинским позициям.

В целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника, — говорится в «экстренном заявлении» марионеток Москвы.

Следовательно, российская армия открыто отвергла режим прекращения огня на Донбассе, который действовал с лета 2020 года. Отметим, что 2 марта ЕС и США ввели санкции в ответ на агрессию РФ. Кроме этого, вчера с визитом на Донбассе вместе с Владимиром Зеленським побывал глава Европейского совета Шарль Мишель.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил протест намерениям российских бандформирований покинуть режим «тишины».