COVID-паспорта могут сорвать туристический сезон. Фото: sechenov.ru

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Паспорта вакцинации от COVID-19 появятся в Европейском Союзе не ранее, чем через несколько месяцев.

Техническая работа по созданию такой платформы может занять от двух до четырех месяцев. Медленное введение документа грозит срывом туристического сезона в 2021 году. Сейчас Европейская комиссия работает над созданием цифровой инфраструктуры, которая бы облегчила аутентификацию подобных паспортов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что Еврокомиссия попросила членов ЕС представить замечания по этому вопросу к публикации законопроекта о паспортах вакцинации до конца марта.

Странам-участникам Евросоюза необходимо выработать общий подход к доказательствам выздоровления от коронавируса, поскольку пока неясно, как долго организм человека, который поборол COVID-19 и имеет иммунитет, так же устойчив к новым штаммам коронавируса.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе для обеспечения безопасных поездок создают электронный паспорт вакцинации. В паспорт вакцинации будут вносить данные о вакцинации (или результаты тестирований на коронавирус, если человек еще не вакцинирован), а также информацию о выздоровлении от COVID-19.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита лидеров стран-участниц Евросоюза заявила, что паспорт вакцинации в ЕС хотят ввести до лета 2021 года. По словам Меркель, нужно около трех месяцев, чтобы создать техническую основу для таких документов.