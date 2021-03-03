COVID-паспорти можуть зірвати туристичний сезон. Фото: sechenov.ru

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Паспорти вакцинації від COVID-19 з’являться в Європейському Союзі не раніше, ніж через кілька місяців.

Технічна робота зі створення такої платформи може зайняти від двох до чотирьох місяців. Повільне запровадження документу загрожує зривом туристичного сезону в 2021 році. Зараз Європейська комісія працює над створенням цифрової інфраструктури, яка б полегшила автентифікацію подібних паспортів. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зазначається, що Єврокомісія попросила членів ЄС представити зауваження з цього питання до публікації законопроекту про паспорти вакцинації до кінця березня.

Країнам-учасникам Євросоюзу необхідно виробити загальний підхід до доказів одужання від коронавірусу, оскільки поки неясно, як довго організм людини, яка поборола COVID-19, має імунітет і чи буде стійким до нових штамів коронавірусу.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що у Євросоюзі для забезпечення безпечних поїздок створюють електронний паспорт вакцинації. До паспорта вакцинації вноситимуть дані про вакцинацію (або результати тестувань на коронавірус, якщо людина ще не вакцинована), а також інформацію про одужання від COVID-19.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту лідерів країн-учасниць Євросоюзу заявила, що паспорт вакцинації у ЄС хочуть запровадити до літа 2021 року. За словами Меркель, потрібно близько трьох місяців, щоб створити технічну основу для таких документів.