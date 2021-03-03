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Ракурс
Марсохід NASA надіслав нові приголомшливі фото Червоної планети. Фото: НАСА

Марсохід Perseverance надіслав нові приголомшливі фото Червоної планети

3 бер 2021, 13:03
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Марсохід Perseverance надіслав нові вражаючі зображення Червоної планети.

Він прибув на Марс 18 лютого після майже семи місяців польоту з Землі, повідомляє прес-служба NASA.

З того часу він надіслав кілька дивовижних знімків зі свого місця посадки, кратера Джезеро. Діаметр кратера складає 49 км і знаходиться від на північ від екватора Червоної планети.

Марсохід Perseverance продовжує пошуки слідів життя на планеті. Також досліджує ландшафт планети, минулий клімат та збирає марсіанські камені.

Марсохід надіслав нові приголомшливі фото Червоної планети. Фото: NASA

Марсохід надіслав нові приголомшливі фото Червоної планети. Фото: NASA

Марсохід надіслав нові приголомшливі фото Червоної планети. Фото: NASA

Марсохід надіслав нові приголомшливі фото Червоної планети. Фото: NASA

Марсохід надіслав нові приголомшливі фото Червоної планети. Фото: NASA

Марсохід надіслав нові приголомшливі фото Червоної планети. Фото: NASA

Марсохід надіслав нові приголомшливі фото Червоної планети. Фото: NASA


Марсохід надіслав нові приголомшливі фото Червоної планети. Фото: NASA

Нагадаємо, марсохід Perseverance надіслав панорамне 360-градусне фото Марса. Для створення цієї панорами марсохід зробив 142 окремі знімки системою камер високої чіткості.

Джерело: Ракурс


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