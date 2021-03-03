Марсоход Perseverance прислал новые впечатляющие фото Красной планеты. Фото: NASA

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Марсоход Perseverance прислал новые фото Красной планеты.

Он прибыл на Марс 18 февраля после почти семи месяцев полета с Земли, сообщает пресс-служба NASA.

С тех пор он прислал несколько удивительных снимков со своего места посадки, кратера Джезеро. Диаметр кратера составляет 49 км и находится к северу от экватора Красной планеты.

Марсоход Perseverance продолжает поиски следов жизни на планете. Также исследует ландшафт планеты, прошлый климат и собирает марсианские камни.

Напомним, марсоход Perseverance прислал панорамное 360-градусное фото Марса. Для создания этой панорамы марсоход сделал 142 отдельные снимки системой камер высокой четкости.