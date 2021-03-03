Путешествие вокруг Луны организует миллиардер из Японии. Фото: m24.ru

https://racurs.ua/n151212-komandu-dlya-puteshestviya-vokrug-luny-nabiraet-magnat-iz-yaponii.html

Ракурс

Путешествие вокруг Луны организует японский миллиардер, магнат из мира моды и коллекционер произведений искусства Юсаку Маэдзава.

Он пригласил восемь человек присоединиться к нему для космического путешествия на корабле компании SpaceX Илона Маска. Богач обещает заплатить за все путешествие, поэтому все победители отбора отправятся в полет бесплатно. Миссия DearMoon запланирована на 2023 год. Об этом сообщается на веб-странице миссии.

Я хочу, чтобы присоединились люди разного происхождения, — заявил Маэдзава в Twitter, где также поделился ссылкой на детали заполнения заявки.



Те, которые хотят полететь вокруг Луны, должны соответствовать двум критериям — продвигать «любую деятельность, чтобы „каким-то образом помочь другим людям и обществу“, и быть готовыми поддержать других членов экипажа, которые разделяют подобные стремления». Все места в космическом корабле миллиардер уже оплатил.

Напомним, космическая компания SpaceX выбрана победителем в конкурсе по отправке на Луну миссии IM-2 с помощью ракеты Falcon 9 в 2022 году или позже. Ракеты Илона Маска должны доставить в Океан Бурь, который расположен на видимой стороне Луны, пять научных приборов NASA.