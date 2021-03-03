Подорож навколо Місяця організовує мільярдер з Японії. Фото: m24.ru

https://racurs.ua/ua/n151212-komandu-dlya-podoroji-navkolo-misyacya-nabyraie-magnat-z-yaponiyi.html

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Подорож навколо Місяця організовує японський мільярдер, магнат зі світу моди і колекціонер творів мистецтва Юсаку Маедзава.

Він запросив вісьмох людей приєднатися до нього для космічної подорожі на кораблі компанії SpaceX Ілона Маска. Багатій обіцяє заплатити за всю подорож, тож всі переможці відбору вирушать у політ безкоштовно. Місія DearMoon запланована на 2023 рік. Про це повідомляється на веб-сторінці місії.

Я хочу, щоб приєдналися люди різного походження, — заявив Маедзава у Twitter, де також поділився посиланням на деталі заповнення заявки.



Ті, які хочуть полетіти навколо Місяця, повинні відповідати двом критеріям — просувати «будь-яку діяльність», щоб «якимось чином допомогти іншим людям і суспільству», і бути «готовими підтримати інших членів екіпажу, які поділяють подібні прагнення». Усі місця в космічному кораблі мільярдер вже оплатив.

Нагадаємо, космічна компанія SpaceX обрана переможцем у конкурсі з відправлення до Місяця місії IM-2 за допомогою ракети Falcon 9 в 2022 році або пізніше. Ракети Ілона Маска повинні доставити в Океан Бур, який розташований на видимій стороні Місяця, п’ять наукових приладів NASA.