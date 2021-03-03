Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В пріоритетах Ради “законопроекти про оленів, дятлів і шакалів” — Тимошенко

В пріоритетах Ради «законопроекти про оленів, дятлів і шакалів» — Тимошенко

3 бер 2021, 11:39
999

Законопроекти, які Верховна Рада визначила пріоритетними для розгляду цього пленарного тижня, 3 березня розкритикувала лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Ви уважно прочитали порядок денний. Колеги, там є все, що захочеш. Пріоритетними поставлені законопроекти про гральний бізнес… Не лише на сьогодні, а й на завтра гральний бізнес, на післязавтра. Далі у нас цілий розділ про оленів, дятлів і шакалів. Тут врегульовується питання мисливства, — зазначила Тимошенко з трибуни Ради.

Парламентар вважає розгляд подібних питань недоцільним, оскільки в Україні, на її думку, ще не врегульовані комунальні тарифи для населення та рівень пенсій, зважаючи на стрімку інфляцію.

Це просто сором… Скажіть, будь ласка, про оленів, дятлів і шакалів — це пріоритет у вас? Крім того, у нас в пріоритетах розібратися з тим, щоб під час реклами дотримувалися гендерної рівності… Я за гендерну рівність… Але, коли економіка летить донизу, то є розум у цій Верховній Раді розглядати такі закони?, — заявила Тимошенко.


За словами нардепа, її фракція продовжує наполягати на першочерговому розгляді парламентом «тарифного» питання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів