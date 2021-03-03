Про можливий прорив стратегічної дамби заявила влада Одеси, фото — мерія Одеси

https://racurs.ua/ua/n151211-pro-mojlyvyy-proryv-strategichnoyi-damby-zayavyla-vlada-odesy-foto.html

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Одеська міська рада заявила про критичний стан стратегічної для міста Хаджибейської дамби та її можливий прорив.

Сайт мерії нагадав, що в лютому 2020 року ураганний вітер і сильні хвилі завдали відчутної шкоди дамбі. Особливо небезпечні ділянки є у місцях проходження трубопроводів двох насосних станцій. Там спеціалісти зафіксували просочування води.

Одеса обіцяє профінансувати протиаварійні роботи на небезпечних ділянках дамби. Водночас влада міста та області планує знизити рівень води в Хаджибейському лимані.

Дамба вже майже 20 років перебуває в аварійному стані. В мерії застерігають, що у випадку її прориву у зоні затоплення опиняться 23 квадратних кілометри. У зоні можливого затоплення перебуває залізниця, понад 50 підприємств і організацій, зокрема нафтопереробні підприємства, Одеська ТЕЦ, навчальні установи і пологовий будинок.

Прорив може порушити усі комунікації Суворовського району Одеси й центру міста.

Одеський міський голова Геннадій Труханов наприкінці лютого заявляв, що наступний ураган може обернутися екологічною катастрофою. Одеська міськрада може взяти на баланс дамбу після того, як її відремонтують чи коли на її місці зведуть нову.