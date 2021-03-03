О возможном прорыве стратегической дамбы заявили власти Одессы, фото — мэрия Одессы

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Ракурс

Одесский городской совет заявил о критическом состоянии стратегической для города Хаджибейской дамбы и ее возможном прорыве.

Сайт мэрии напомнил, что в феврале 2020 года ураганный ветер и сильные волны нанесли ощутимый ущерб дамбе. Особенно опасные участки нашли в местах прохождения трубопроводов двух насосных станций. Там специалисты зафиксировали протечку воды.

Одесса обещает профинансировать противоаварийные работы на опасных участках дамбы. В то же время власти города и области планируют снизить уровень воды в Хаджибейском лимане.

Дамба уже почти 20 лет находится в аварийном состоянии. В мэрии предупреждают, что в случае ее прорыва в зоне затопления окажутся 23 квадратных километра. В зоне возможного затопления находится железная дорога, более 50 предприятий и организаций, в частности нефтеперерабатывающие предприятия, Одесская ТЭЦ, учебные учреждения и роддом.

Прорыв может нарушить все коммуникации Суворовского района Одессы и центра города.

Одесский городской голова Геннадий Труханов в конце февраля заявлял, что следующий ураган может обернуться экологической катастрофой. Одесский горсовет может взять на баланс дамбу после того, как ее отремонтируют или когда на ее месте построят новую.