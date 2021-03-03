«Марки с обнаженными женщинами» появятся в Украине к 8 марта. Фото: Facebook

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«Укрпочта» к 8 марта выпустит марки и конверты в стиле «ню» — на них будут изображены репродукции картин известных художников с обнаженными телами.

«Укрпочта» в серии марок «Ее величество — женщина» выпускает не просто марку к 8 марта, а марку в жанре «ню» или, как напишут неопытные художники и почтовики, «марки с обнаженными женщинами», — сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Речь идет о работе двух украинских деятелей искусства — Тараса Шевченко и современного художника Андрея Чебыкина, «которые превозносят женскую силу и красоту, дух и свободу».

Мы настолько прозрачная для всех компания, что решили: пришло время открыть для вас не только нашу отчетность и душу, но и тело, и выпустить первую марку в этом жанре, — добавил Смелянский.

Также директор компании спросил у украинцев, стоит ли «для равенства прав» делать марки с изображением мужчин в стиле «ню».

В пресс-службе «Укрпочты» уточнили, что одну из почтовых марок к 8 марта украшает картина Шевченко «Одалиска», написанная в 1840 году в Петербурге, на второй изображена работа «Энергия II», написанная в 1991 году Чебыкиным.

Напомним, Леся Украинка появилась на эксклюзивном конверте и марке, которые создала «Укрпочта». На конверте и марке от компании к 150-летию Леси Украинки изображен портрет поэтессы в стиле поп-арт и известные строки из ее стихов.