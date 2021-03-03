«Марки з оголеними жінками» з'являться в Україні до 8 березня. Фото: Facebook

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«Укрпошта» до 8 березня випустить марки та конверти в стилі «ню» — на них будуть зображені репродукції картин відомих художників з оголеними тілами.

«Укрпошта» в серії марок «Її величність — жінка» випускає не просто марку до 8 березня, а марку у жанрі «ню» або, як напишуть недосвідчені митці та поштовики, «марки з оголеними жінками», — повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Йдеться про роботи двох українських митців — Тараса Шевченка та сучасного художника Андрія Чебикіна, «що звеличують жіночу силу та красу, дух та свободу».

Ми настільки прозора для всіх компанія, що вирішили, що настав час відкрити для вас не лише нашу звітність та душу, а й тіло, та випустити першу марку в цьому жанрі, — додав Смілянський.

Також директор компанії запитав в українців, чи варто «задля рівності прав» робити марки з зображенням чоловіків у жанрі «ню».

У прес-службі «Укрпошти» уточнили, що одну з поштових марок до 8 березня прикрашає картина Шевченка «Одаліска», написана у 1840 році у Петербурзі, на другій зображена робота «Енергія ІІ», написана в 1991 році Чебикіним.

Нагадаємо, Леся Українка постала на ексклюзивному конверті та марці, які створила «Укрпошта». На конверті та марці від компанії до 150-річчя Лесі Українки зображений портрет поетеси у стилі поп-арт та найвідоміші рядки із віршів авторки.