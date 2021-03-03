Інтерактивну маску з емоціями винайшов школяр із Одеси. Фото: Скріншот з відео

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Інтерактивну маску для відображення емоцій винайшов школяр із Одеси.

Унікальна маска відчуває емоції, реагує на рухи, розкриває рота під час мовлення та показує анімацію. Своє диво техніки 15-річний Михайло Чумаченко уже презентував на десятках форумів. Сам винахідник 10 років займається програмуванням. Про це повідомляє телеканал «Дом».

Автор винаходу зазначає, якщо людина посміхається або сердиться, LED-аксесуар це відразу покаже. Михайло переконує, що ідея створення маски ніяк не пов’язана з пандемією коронавірусу. Але зараз хлопець думає про те, як адаптувати маску і на час карантину.

Плануємо вихід нової маски, яка нічим не буде відрізнятися від тканинної. Але є одне «але» — у неї також зберігається модуль з електронікою. Буде дисплейчик, який зможе показувати ваші емоції. Тобто те саме, що є у великій масці, але з дизайном тканинної маски. Буде анімація, буде більше фішок. Можна буде пускати свій текст на цьому дисплеї, — зазначив він.

За словами педагога Валентини Городецької, ідею Михайла підтримали не лише батьки та вчителі, а й однолітки. А сам школяр уже презентував свій винахід на декількох авторитетних форумах, зокрема на знаменитому Web Summit. Після цього на його розробку почали надходити замовлення з різних країн.

Нагадаємо, вчені з Національного інституту охорони здоров’я (США) виявили, що маски можуть приносити ще одну користь тим, хто їх носить — вологість, яка утворюється всередині маски в результаті дихання, може допомогти в боротьбі з респіраторними захворюваннями, такими як коронавірусна хвороба COVID-19.