Верховна Рада має ухвалити зміни до Конституції щодо Криму — Чийгоз

https://racurs.ua/ua/n151209-ukrayina-maie-uhvalyty-zminy-do-konstytuciyi-schodo-krymu-chyygoz.html

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Питання анексованого Росією Криму 3 березня під час виступу у Верховній Раді підняв нардеп Ахтем Чийгоз. Він нагадав про кримських татар, які були закатовані на території окупованого півострова через підтримку України. Парламентарі вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

Рівно сім років тому за мирний пікет проти російського окупанта був викрадений, жорстоко закатований і вбитий Рішат Аметов. Вшануємо пам’ять наших героїв, які віддали життя за Україну — свою Батьківщину. Росія — держава-терорист намагається і далі ламати волю кримськотатарського народу і патріотів в Криму, які борються за свою волю, — заявив Чийгоз.

Він заявив про підтримку створення «Кримської платформи», однак наполіг на ухваленні законопроектів, направлених на захист політичних прав кримськотатарського народу.