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Украина должна принять изменения в Конституцию о Крыме — Чийгоз

Украина должна принять изменения в Конституцию о Крыме — Чийгоз

3 мар 2021, 11:05
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Вопрос аннексированного Россией Крыма 3 марта во время выступления в Верховной Раде поднял нардеп Ахтем Чийгоз. Он напомнил о крымских татарах, которые были замучены на территории оккупированного полуострова из-за поддержки Украины. Парламентарии почтили их память минутой молчания.

Ровно семь лет назад за мирный пикет против российского оккупанта был похищен, жестоко замучен и убит Ришат Аметов. Почтим память наших героев, отдавших жизнь за Украину — свою Родину. Россия — страна-террорист пытается и дальше ломать волю крымскотатарского народа и патриотов в Крыму, которые борются за свою свободу, — заявил Чийгоз.

Он заявил о поддержке создания «Крымской платформы», однако настоял на принятии законопроектов, направленных на защиту политических прав крымскотатарского народа.


Надо, чтобы Украина приняла изменения в Конституцию об Автономной Республике Крым. Это будет мощным сигналом для наших граждан в Крыму и для всего мира, — резюмировал Чийгоз.

Источник: Ракурс


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