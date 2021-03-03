Ракурсhttps://racurs.ua/
Украина должна принять изменения в Конституцию о Крыме — Чийгоз
Украина должна принять изменения в Конституцию о Крыме — Чийгозhttps://racurs.ua/n151209-ukraina-doljna-prinyat-izmeneniya-v-konstituciu-o-kryme-chiygoz.htmlРакурс
Вопрос аннексированного Россией Крыма 3 марта во время выступления в Верховной Раде поднял нардеп Ахтем Чийгоз. Он напомнил о крымских татарах, которые были замучены на территории оккупированного полуострова из-за поддержки Украины. Парламентарии почтили их память минутой молчания.
Ровно семь лет назад за мирный пикет против российского оккупанта был похищен, жестоко замучен и убит Ришат Аметов. Почтим память наших героев, отдавших жизнь за Украину — свою Родину. Россия — страна-террорист пытается и дальше ломать волю крымскотатарского народа и патриотов в Крыму, которые борются за свою свободу, — заявил Чийгоз.
Он заявил о поддержке создания «Крымской платформы», однако настоял на принятии законопроектов, направленных на защиту политических прав крымскотатарского народа.
Надо, чтобы Украина приняла изменения в Конституцию об Автономной Республике Крым. Это будет мощным сигналом для наших граждан в Крыму и для всего мира, — резюмировал Чийгоз.
.