Украина должна принять изменения в Конституцию о Крыме — Чийгоз

https://racurs.ua/n151209-ukraina-doljna-prinyat-izmeneniya-v-konstituciu-o-kryme-chiygoz.html

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Вопрос аннексированного Россией Крыма 3 марта во время выступления в Верховной Раде поднял нардеп Ахтем Чийгоз. Он напомнил о крымских татарах, которые были замучены на территории оккупированного полуострова из-за поддержки Украины. Парламентарии почтили их память минутой молчания.

Ровно семь лет назад за мирный пикет против российского оккупанта был похищен, жестоко замучен и убит Ришат Аметов. Почтим память наших героев, отдавших жизнь за Украину — свою Родину. Россия — страна-террорист пытается и дальше ломать волю крымскотатарского народа и патриотов в Крыму, которые борются за свою свободу, — заявил Чийгоз.

Он заявил о поддержке создания «Крымской платформы», однако настоял на принятии законопроектов, направленных на защиту политических прав крымскотатарского народа.