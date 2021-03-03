Интерактивную маску с эмоциями изобрел школьник из Одессы. Фото: скриншот с видео

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Ракурс

Интерактивную маску для отражения эмоций изобрел школьник из Одессы.

Уникальная маска чувствует эмоции, реагирует на движения, раскрывает рот во время речи и показывает анимацию. Свое чудо техники 15-летний Михаил Чумаченко уже презентовал на десятках форумов. Сам изобретатель 10 лет занимается программированием. Об этом сообщает телеканал «Дом».

Автор изобретения отмечает, если человек улыбается или сердится, LED-аксессуар это сразу покажет. Михаил убеждает, что идея создания маски никак не связана с пандемией коронавируса. Но сейчас парень думает о том, как адаптировать маску и на время карантина.

Планируем выход новой маски, которая ничем не будет отличаться от тканевой. Но есть одно «но» — у нее также хранится модуль с электроникой. Будет дисплейчик, который сможет показывать ваши эмоции. То есть то же, что есть в большой маске, но с дизайном тканевой маски. Будет анимация, будет больше фишек. Можно будет пускать свой текст на этом дисплее, — отметил он.

По словам педагога Валентины Городецкой, идею Михаила поддержали не только родители и учителя, но и сверстники. А сам школьник уже презентовал свое изобретение на нескольких авторитетных форумах, в частности на знаменитом Web Summit. После этого на его разработку начали поступать заказы из разных стран.

Напомним, ученые из Национального института здравоохранения (США) обнаружили, что маски могут приносить еще одну пользу тем, кто их носит — влажность, которая образуется внутри маски в результате дыхания, может помочь в борьбе с респираторными заболеваниями, такими как коронавирусная болезнь COVID-19.