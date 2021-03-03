В приоритетах Рады «законопроекты о дятлах, оленях и шакалах» — Тимошенко

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Законопроекты, которые Верховная Рада определила приоритетными для рассмотрения на этой пленарной неделе, 3 марта раскритиковала лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Вы внимательно прочитали повестку дня? Коллеги, там есть все, что захочешь. Приоритетными поставлены законопроекты об игорном бизнесе… Не только сегодня, но и завтра игорный бизнес и послезавтра. Далее у нас целый раздел об оленях, дятлах и шакалах. Здесь регулируется вопрос охоты, — отметила Тимошенко с трибуны Рады.

Парламентарий считает рассмотрение подобных вопросов нецелесообразным, поскольку в Украине, по ее мнению, еще не урегулированы коммунальные тарифы для населения и уровень пенсий, несмотря на стремительную инфляцию.

Это просто стыд… Скажите, пожалуйста, олени, дятлы и шакалы — это приоритет в вас? Кроме того, у нас в приоритетах разобраться с тем, чтобы во время рекламы соблюдалось гендерное равенство… Я за гендерное равенство… Но, когда экономика летит вниз, то есть ли ум в этой Верховной Раде рассматривать такие законы?, — заявила Тимошенко.



По словам нардепа, ее фракция продолжает настаивать на первоочередном рассмотрении парламентом «тарифного» вопроса.