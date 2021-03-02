Главе Совета ЕС стыдно за войну на Донбассе

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Россия является частью конфликта на Донбассе и потому, что она не сделала шаги для достижения мира, санкции Европейского Союза будут пролонгированы.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель во время визита 2 марта на КПВВ «Счастье» в Луганской области.

Москва является частью конфликта на Донбассе и потому, что она не сделала шаги для достижения мира, санкции ЕС против продлены, — заявил Мишель.

По его словам, Кремль не совершил позитивных шагов, которые сделала Украина для имплементации минских соглашений.

Именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником. Война на Донбассе является реальностью, за которую стыдно. Мы на Европейском континенте в 2021 году. И здесь война, — констатировал Мишель.

Президент Европейского совета добавил, что Брюссель делает все возможное, чтобы на Донбассе наступил мир.