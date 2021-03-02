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Главе Совета ЕС стыдно за войну на Донбассе
Главе Совета ЕС стыдно за войну на Донбассе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n151178-glave-soveta-es-stydno-za-voynu-na-donbasse-video.htmlРакурс
Россия является частью конфликта на Донбассе и потому, что она не сделала шаги для достижения мира, санкции Европейского Союза будут пролонгированы.
Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель во время визита 2 марта на КПВВ «Счастье» в Луганской области.
Москва является частью конфликта на Донбассе и потому, что она не сделала шаги для достижения мира, санкции ЕС против продлены, — заявил Мишель.
По его словам, Кремль не совершил позитивных шагов, которые сделала Украина для имплементации минских соглашений.
Именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником. Война на Донбассе является реальностью, за которую стыдно. Мы на Европейском континенте в 2021 году. И здесь война, — констатировал Мишель.
Президент Европейского совета добавил, что Брюссель делает все возможное, чтобы на Донбассе наступил мир.
В Донецкой области продолжают гибнуть и жить в чрезвычайно сложных условиях люди. Позиция ЕС по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной, — резюмировал европейский политик.
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