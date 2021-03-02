Голові Ради ЄС соромно за війну на Донбасі

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Росія є частиною конфлікту на Донбасі і через те, що вона не зробила кроки задля миру, санкції Європейського Союзу будуть пролонговані.

Про це на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським сказав голова Європейської Ради Шарль Мішель під час візиту на КПВВ «Щастя» у Луганській області.

Москва є частиною конфлікту на Донбасі і через те, що вона не зробила кроки до миру, санкції ЄС проти неї будуть продовжені, — заявив Мішель.

За його словами, Кремль не здійснив позитивних кроків, які зробила Україна для імплементації мінських угод.

Саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаться. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником. Війна на Донбасі є реальністю, за яку соромно. Ми на Європейському континенті в 2021 році. І тут війна, — констатував Мішель.

Президент Європейської ради додав, що Брюссель робить все можливе, щоб на Донбасі настав мир.