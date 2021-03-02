У нардепа Рабіновича проблеми з СБУ через карту України без Криму

У нардепа Рабіновича проблеми через карту України без Криму, фото — NewsUA

https://racurs.ua/ua/n151177-u-nardepa-rabynovycha-problemy-z-sbu-cherez-kartu-ukrayiny-bez-krymu.html

Ракурс

Карта України без Криму, яку опублікував місяць тому нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Вадим Рабінович, стала об'єктом уваги Служби безпеки України.

СБУ відреагувала на публікацію співголови ОПЗЖ. У дописі, який наразі вже недоступний для користувачів, Рабінович опублікував пропагандистську картинку про мовну ситуацію в Україні.

На какой мове говорит незалежная, — свідчив напис на ній російською.

На малюнку стверджувалося, що українською мовою нібито спілкуються виключно жителі західної частини України, а решта громадян говорять суржиком або російською.

Окупована частина Донбасу на карті зображалася як «ДНР» і «ЛНР», а Криму не було.

«Укрінформ» з посиланням на прес-службу відомства 2 березня повідомив, що в СБУ вивчають і аналізують публікацію Рабіновича. Спецслужба вивчає малюнок на предмет порушень адміністративного та кримінального законодавства.

У відповідь на публікацію депутат від ОПЗЖ отримав гнівні коментарі від користувачів. Колишній депутат Сергій Лещенко пригрозив Рабіновичу кримінальною відповідальністю. Він сподівався, що політик отримає тюремний термін за свій вчинок.

Нагадаємо, що напередодні роковин окупації Криму президент України Володимир Зеленський звернувся до Росії і заявив, що «Крим був серцем України, яке вирвали сім років тому». Зеленский також підписав указ про деокупацію півострова, у якому доручив уряду організувати саміт «Кримської платформи» в серпні.