У нардепа Рабиновича проблемы из-за карты Украины без Крыма, фото — NewsUA

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Ракурс

Карта Украины без Крыма, которую опубликовал месяц назад нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович, стала объектом внимания Службы безопасности Украины.

СБУ отреагировала на публикацию сопредседателя ОПЗЖ. В посте, который сейчас уже недоступен для пользователей, Рабинович опубликовал пропагандистскую картинку о языковой ситуации в Украине.

На какой мове говорит незалежная, — гласила надпись на ней.

На рисунке утверждалось, что на украинском языке якобы общаются исключительно жители западной части Украины, а остальные граждане говорят на суржике или на русском.

Оккупирована часть Донбасса на карте изображалась как «ДНР» и «ЛНР», а Крыма не было.

«Укринформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства 2 марта сообщил, что в СБУ изучают и анализируют публикации Рабиновича. Спецслужба изучает рисунок на предмет нарушений административного и уголовного законодательства.

В ответ на публикацию депутат от ОПЗЖ получил гневные комментарии пользователей. Бывший депутат Сергей Лещенко пригрозил Рабиновичу уголовной ответственностью. Он надеялся, что политик получит тюремный срок за свой поступок.

Напомним, что накануне годовщины оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский обратился к России и заявил, что «Крым был сердцем Украины, которое вырвали семь лет назад». Зеленский также подписал указ о деоккупации полуострова, в котором поручил правительству организовать саммит «Крымской платформы» в августе.