Боевики продолжают осуществлять провокации на Донбассе, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n151176-feykovyy-obstrel-srejissirovali-boeviki-dlya-obse-na-donbasse-shtab-oos.html

Ракурс

Боевики в Донбассе продолжают осуществлять провокации по фальсификации якобы совершенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) обстрелов подконтрольных террористам населенных пунктов.

Один из таких инцидентов произошел вчера, 1 марта, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Так, для создания фейка о якобы обстреле украинскими военными Оленевки и Старомихайловка боевики в течение пяти часов не пропускали к соответствующему участку наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В период между 15.15 и 15.43 команда Миссии зафиксировала 33 взрыва неопределенного происхождения ориентировочно за 2−5 км на запад, северо-запад и север. Именно этого и добивались зодчие фейковых новостей, — отмечает пресс-служба штаба ООС.

Вскоре после этого патруль ОБСЕ, не дождавшись разрешения на пересечение линии разграничения, покинул район.

В это же время, со стороны вооруженных формирований ОРДО осуществлялось массовое тиражирование фейков об обстрелах населенных пунктов Оленевка и Старомихайловка, — подчеркивают в пресс-службе штаба ООС.

Отмечается, что боевики обвинили ВСУ в якобы применении минометов калибра 120 мм и 82 мм, а контролируемые оккупантами СМИ и аккаунты в соцсетях заполнили сфабрикованные фото разрушений зданий и обесточивание двух населенных пунктов из-за попадания снаряда в электроподстанцию.

В штабе ООС не исключают, что такие действия боевиков могут быть попыткой дискредитировать украинскую сторону на фоне совершенного недавно успешного пропуска через КПВВ «Счастье» на временно оккупированную территорию гуманитарного конвоя ООН.

ВСУ не имеют никакого отношения к обстрелам и взрывам, о которых говорят СМИ ОРДЛО, — подчеркивают в штабе ООС.

Напомним, в феврале боевики обстреляли свои позиции, чтобы снять фейк об «оружии НАТО» на Донбассе.