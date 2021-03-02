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Ракурс
Байконур. Фото: Роскосмос

Крупнейший российский космодром Байконур обокрали воры (ФОТО)

2 мар 2021, 16:03
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В России воры украли электронику с крупнейшего российского космодрома Байконур. С этой площадки в 1988 году был отправлен многоразовый космический корабль «Буран».

Похищенная электроника была устаревшей, а системы и агрегаты разукомплектованы, поскольку их сроки эксплуатации закончился более 20 лет назад. Об этом сообщает РБК.

Космодром Байконур. Фото: РБК

На космодроме Байконур полиция начала проводить следственные действия. Там отметили, что в настоящее время этот объект уже выведен из российской аренды и находится на консервации.


Космодром Байконур — первый, а также крупнейший в мире космодром. Расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области между городом Казалинск и посёлком Жосалы, вблизи посёлка Тюратам. Занимает площадь 6717 км². Построен и использовался как первый и основной космодром СССР, вплоть до его распада, после чего космодром перешёл в ведение Республики Казахстан. Сейчас комплекс арендуется Россией у Казахстана.

Напомним, ранее мы сообщали, что на МКС грузовой космический корабль «Прогресс МС-16» в середине февраля доставит специальные заплатки, с помощью которых космонавты попытаются ликвидировать утечку воздуха из российского модуля «Звезда». Запуск космического корабля состоится 15 февраля, а его стыковка с МКС — 17 февраля.

Источник: Ракурс


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