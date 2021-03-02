Байконур. Фото: Роскосмос

https://racurs.ua/n151175-krupneyshiy-rossiyskiy-kosmodrom-baykonur-obokrali-vory-foto.html

Ракурс

В России воры украли электронику с крупнейшего российского космодрома Байконур. С этой площадки в 1988 году был отправлен многоразовый космический корабль «Буран».

Похищенная электроника была устаревшей, а системы и агрегаты разукомплектованы, поскольку их сроки эксплуатации закончился более 20 лет назад. Об этом сообщает РБК.





На космодроме Байконур полиция начала проводить следственные действия. Там отметили, что в настоящее время этот объект уже выведен из российской аренды и находится на консервации.

Космодром Байконур — первый, а также крупнейший в мире космодром. Расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области между городом Казалинск и посёлком Жосалы, вблизи посёлка Тюратам. Занимает площадь 6717 км². Построен и использовался как первый и основной космодром СССР, вплоть до его распада, после чего космодром перешёл в ведение Республики Казахстан. Сейчас комплекс арендуется Россией у Казахстана.

Напомним, ранее мы сообщали, что на МКС грузовой космический корабль «Прогресс МС-16» в середине февраля доставит специальные заплатки, с помощью которых космонавты попытаются ликвидировать утечку воздуха из российского модуля «Звезда». Запуск космического корабля состоится 15 февраля, а его стыковка с МКС — 17 февраля.