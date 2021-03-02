Ожирение. Фото: Istock

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Вакцина от коронавируса производителя Pfizer/BioNTech, которую должны вскоре поставить в Украину, может быть менее эффективной для людей, имеющих ожирение.

Ученые из исследовательского института Istituti Fisioterapici Ospitalieri в Риме оценили ответ антител на две дозы вакцины Pfizer/BioNTech у 248 медработников. Об этом сообщает The Guardian.

Спустя семь дней после приема второй дозы вакцины у 99,5% вакцинированных развились антитела, и этот ответ был выше, чем у тех, кто переболел коронавирусом. Однако у людей с избыточным весом и ожирением иммунная реакция была притуплённой. Оказалось, что у медиков с ожирением производится только половина антител в ответ на вторую дозу вакцины по сравнению с людьми, у которых нет ожирения.

Это может означать, что людям с избыточным весом требуется дополнительная доза вакцины, чтобы обеспечить надлежащую защиту от коронавируса. Отметим, что предыдущее исследование показало, что ожирение увеличивает риск смерти от коронавируса почти на 50%, а также увеличивает риск оказаться в больнице на 113%.

Отчасти это может быть связано с тем, что люди с ожирением часто имеют другие сопутствующие заболевания, такие как сердечные заболевания или диабет второго типа, которые увеличивают риск заражения коронавирусом.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. Сейчас первую из двух доз вакцины получили уже 4 тыс. 905 человек. Вторую дозу пока никому не вводили. Вакцинация проходит вакциной Covishield.