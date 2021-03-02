Ожиріння. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151174-dlya-kogo-vakcyna-pfizer-ie-mensh-efektyvnou-vcheni-zrobyly-neochikuvanne-vidkryttya.html

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Вакцина від коронавірусу виробника Pfizer/BioNTech, яку мають невдовзі поставити в Україну, може бути менш ефективною для людей, що мають ожиріння.

Вчені з дослідницького інституту Istituti Fisioterapici Ospitalieri в Римі оцінили відповідь антитіл на дві дози вакцини Pfizer/BioNTech у 248 медичних працівників. Про це повідомляє The Guardian.

Через сім днів після прийому другої дози вакцини у 99,5% вакцинованих розвинулися антитіла, і ця відповідь була вищою, ніж у тих, хто перехворів на коронавірус. Однак у людей з надмірною вагою та ожирінням імунна реакція була притупленою. Виявилося, що у медиків з ожирінням виробляється лише половина антитіл у відповідь на другу дозу вакцини в порівнянні з людьми, що не мають ожиріння.

Це може означати, що людям з надлишковою вагою потрібна додаткова доза вакцини, щоб забезпечити належний захист від коронавірусу. Зауважимо, що попереднє дослідження показало, що ожиріння збільшує ризик смерті від коронавірусу майже на 50%, а також збільшує ризик опинитися в лікарні на 113%.

Частково це може бути пов’язано з тим, що люди з ожирінням часто мають інші супутні захворювання, такі як серцеві захворювання або діабет другого типу, які збільшують ризик зараження коронавірусом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Наразі першу з двох доз вакцини отримали вже 4 тис. 905 осіб. Другу дозу поки нікому не вводили. Вакцинація проходить вакциною Covishield.