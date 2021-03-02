Чи можна перемогти пандемію коронавірусу у 2021 році, розповіли у ВООЗ

Коронавірус у світі. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151148-chy-mojna-peremogty-pandemiu-koronavirusu-u-2021-roci-rozpovily-u-vooz.html

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Пандемію коронавірусу до кінця 2021 року не перемогти, але ефективна вакцинація може впоратися з найгіршими її наслідками.

Можливо, ми зможемо зупинити госпіталізації та смерті, пов’язані з пандемією до кінця року, — повідомив на брифінгу керівник програми з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Майкл Раян.

Він додав, що вірить у прискорення боротьби з пандемією, якщо вакцини почнуть впливати не тільки на рівень смертності та госпіталізацій, а й на динаміку та ризик передачі інфекції.

Однак Раян застеріг від самозаспокоєння і підкреслив, що в умовах розвитку епідемії немає жодних гарантій.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреісус на брифінгу додав, що уперше за сім тижнів кількість нових заражень коронавірусом зросла. Захворюваність зросла в Америці, Європі, Південно-Східної Азії і Східному Середземномор’ї.

Також він додав, що організація працює над тим, щоб зрозуміти причини збільшення кількості заражень, але цей спалах може бути пов’язаним з послабленням заходів громадської охорони здоров’я.

У світі зафіксували понад 114 млн випадків зараження коронавірусом. Від наслідків захворювання померли понад 2,5 млн осіб.

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 1 березня, зафіксували ще 5 тис. 336 випадків коронавірусної хвороби.