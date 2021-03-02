Можно ли победить пандемию коронавируса в 2021 году, рассказали в ВОЗ

Коронавирус в мире. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n151148-mojno-li-pobedit-pandemiu-koronavirusa-v-2021-godu-rasskazali-v-voz.html

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Пандемию коронавируса до конца 2021 года не победить, но эффективная вакцинация может справиться с ее худшими последствиями.

Возможно, мы сможем покончить с госпитализациями и смертями, связанными с пандемией, до конца года, — сообщил на брифинге руководитель программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

Он добавил, что верит в ускорение борьбы с пандемией, если вакцины начнут влиять не только на уровень смертности и госпитализаций, но и на динамику и риск передачи инфекции.

Однако Райан предостерег от самоуспокоенности и подчеркнул, что в условиях развития эпидемии нет никаких гарантий.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус на брифинге добавил, что впервые за семь недель количество новых заражений коронавирусом возросло. Заболеваемость выросла в Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

Также он добавил, что организация работает над тем, чтобы понять причины увеличения количества заражений, но эта вспышка может быть связана с ослаблением мер общественного здравоохранения.

В мире зафиксировали больше 114 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий заболевания умерли больше 2,5 млн человек.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 1 марта, зафиксированы еще 5 тыс. 336 случаев коронавирусной болезни.