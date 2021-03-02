ОБСЄ тисне на Україну для обговорення плану сепаратистів — член ТКГ, фото — Зеркало недели

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Переговори щодо Донбасу тривають у межах тристоронньої контактної групи (ТКГ). Українська делегація сьогодні піддалася тиску з боку представника Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Посол П'єр Морель наполягав на обговоренні мирного плану, запропонованого сепартистами, які не є членами ТКГ.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив представник Донецька в українській делегації Сергій Гармаш. Під час засідання політичної підгрупи модератор дав слово так званим «експертам» з окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше довгий час мовчали.

Представник Росії, за словами Гармаша, говорив приблизно півхвилини, а модератор від ОБСЄ посол Морель «тиснув, щоб ми обговорювали план ОРДЛО».

Представник української групи в ТКГ зазначив, що бойовики ОРДЛО не є членами ТКГ і це є прямим порушенням мінських угод.

Раніше Київ заявляв, що Росія намагається протиснути залучення своїх миротворців для врегулювання конфлікту на Донбасі. Йшлося про участь росіян у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню, в якому вони перебували в перші роки конфлікту.