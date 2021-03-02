ОБСЕ давит на Украину для обсуждения плана сепаратистов — член ТКГ, фото — Зеркало недели

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Переговоры по Донбассу продолжаются в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ). Украинская делегация сегодня подверглась давлению со стороны представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Посол Пьер Морель настаивал на обсуждении мирного плана, предложенного сепартистамы, которые не являются членами ТКГ.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш. Во время заседания политической подгруппы модератор дал слово так называемым «экспертам» из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые ранее долгое время молчали.

Представитель России, по словам Гармаша, говорил примерно полминуты, а модератор от ОБСЕ посол Морель «давил, чтобы мы обсуждали план ОРДЛО».

Представитель украинской группы в ТКГ отметил, что боевики ОРДЛО не являются членами ТКГ и это является прямым нарушением минских соглашений.

Ранее Киев заявлял, что Россия пытается продавить привлечение своих миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе. Речь шла об участии россиян в Общем центре контроля и координации (ОЦКК) режима прекращения огня, в котором они находились в первые годы конфликта.