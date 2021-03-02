Байконур. Фото: Роскосмос

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У Росії крадії викрали електроніку з найбільшого російського космодрому Байконур. З цього майданчика в 1988 році був відправлений багаторазовий космічний корабель «Буран».

Викрадена електроніка була застарілою, а системи та агрегати наразі розукомплектовані, оскільки їх термін експлуатації закінчився понад 20 років тому. Про це повідомляє РБК.

На космодромі Байконур поліція почала проводити слідчі дії. Там зазначили, що зараз цей об'єкт уже виведений із російської оренди та перебуває на консервації.



Космодром Байконур — перший, а також найбільший у світі космодром. Він розташований на території Казахстану, у Кизилординської області між містом Казалінськ і селищем Жосали, поблизу селища Тюратам. Займає площу 6717 км². Він був побудований та використовувався як перший і основний космодром СРСР, аж до його розпаду, після чого космодром перейшов у власність Республіки Казахстан. Зараз комплекс орендується Росією в Казахстану.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на МКС вантажний космічний корабель «Прогрес МС-16» в середині лютого доставить спеціальні латки, за допомогою яких космонавти спробують ліквідувати витік повітря з російського модуля «Зірка». Запуск космічного корабля відбудеться 15 лютого, а його стикування з МКС — 17 лютого.