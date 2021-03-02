Бойовики продовжують здійснювати провокації на Донбасі, фото: LIGA.net

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Бойовики на Донбасі продовжують здійснювати провокації з фальшування нібито здійснених Збройними силами України (ЗСУ) обстрілів підконтрольних терористам населених пунктів.

Один з таких інцидентів стався вчора, 1 березня, повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Так, для створення фейку про нібито обстріл українськими військовими Оленівки та Старомихайлівки бойовики впродовж п’яти годин не пропускали до відповідної ділянки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

У період між 15.15 і 15.43 команда Місії зафіксувала 33 вибухи невизначеного походження орієнтовно за 2−5 км на захід, північний захід і північ. Саме цього і добивалися зодчі фейкових новин, — зазначає прес-служба штабу ООС.

Невдовзі після цього патруль ОБСЄ, не дочекавшись дозволу на перетин лінії розмежування, залишив район.

В цей самий час, з боку збройних формувань ОРДО здійснювалося масове тиражування фейків щодо обстрілів населених пунктів Оленівка та Старомихайлівка, — наголошують у прес-службі штабу ООС.

Зазначається, що бойовики звинуватили ЗСУ у нібито застосуванні мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а контрольовані окупантами ЗМІ та акаунти у соцмережах заповнили сфабриковані фото руйнувань будівель та знеструмлення двох населених пунктів через потрапляння снаряду в електропідстанцію.

У штабі ООС не виключають, що такі дії бойовиків можуть бути намаганням дискредитувати українську сторону на фоні здійсненого нещодавно успішного пропуску через КПВВ «Щастя» на тимчасово окуповану територію гуманітарного конвою ООН.

ЗСУ не мають жодного відношення до обстрілів та вибухів, про які твердять ЗМІ ОРДЛО, — наголошують у штабі ООС.

Нагадаємо, у лютому бойовики обстріляли свої позиції, щоб зняти фейк про «зброю НАТО» на Донбасі.