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Ракурс
Окупанти заявили про вихід з перемир’я на Донбасі — Київ відреагував

Окупанти заявили про вихід з перемир’я на Донбасі — як відреагував Київ

3 бер 2021, 13:25
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Окупанти заявили про вихід з перемир’я на Донбасі — маріонетки Кремля з терористичної ДНР дозволили своїм бандформуванням відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Про це йдеться в «екстреній заяві» так званої «народної міліції» підконтрольних Росії терористів, пише «ОстроВ».

Сепаратистські пропагандисти звинуватили Київ у нібито порушенні всеохоплюючого режиму припинення вогню, а потім заявили про самовільний дозвіл першими відкривати вогонь по українських позиціях.

З метою захисту населення від українського терору, підрозділам народної міліції дано дозвіл на ведення попереджувального вогню на придушення і знищення вогневих точок противника, — йдеться в «екстреному заяві» маріонеток Москви.

Отже, російська армія відкрито відкинула режим «тиші» на Донбасі, який діяв з літа 2020 року. Зауважимо, що 2 березня ЄС і США запровадили санкції у відповідь на агресію РФ. Окрім цього, вчора з візитом на Донбасі разом з Володимиром Зеленським побував глава Європейської ради Шарль Мішель.

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив протест намірам російських бандформувань одноосібно покинути режим «тиші».


Ми розцінюємо цю заяву як загрозу однобічного виходу російської сторони з режиму припинення вогню та загрозу виконання мінських домовленостей, — повідомив Кравчук.

Джерело: Ракурс


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