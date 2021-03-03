Окупанти заявили про вихід з перемир’я на Донбасі — Київ відреагував

https://racurs.ua/ua/n151222-okupanty-zayavyly-pro-vyhid-z-peremyr-ya-na-donbasi-yak-vidreaguvav-kyyiv.html

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Окупанти заявили про вихід з перемир’я на Донбасі — маріонетки Кремля з терористичної ДНР дозволили своїм бандформуванням відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Про це йдеться в «екстреній заяві» так званої «народної міліції» підконтрольних Росії терористів, пише «ОстроВ».

Сепаратистські пропагандисти звинуватили Київ у нібито порушенні всеохоплюючого режиму припинення вогню, а потім заявили про самовільний дозвіл першими відкривати вогонь по українських позиціях.

З метою захисту населення від українського терору, підрозділам народної міліції дано дозвіл на ведення попереджувального вогню на придушення і знищення вогневих точок противника, — йдеться в «екстреному заяві» маріонеток Москви.

Отже, російська армія відкрито відкинула режим «тиші» на Донбасі, який діяв з літа 2020 року. Зауважимо, що 2 березня ЄС і США запровадили санкції у відповідь на агресію РФ. Окрім цього, вчора з візитом на Донбасі разом з Володимиром Зеленським побував глава Європейської ради Шарль Мішель.

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив протест намірам російських бандформувань одноосібно покинути режим «тиші».