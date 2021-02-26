Проти наступного президентського терміну Путіна більше 40% росіян. Фото: topru.org

https://racurs.ua/ua/n151002-proty-sche-odnogo-prezydentskogo-terminu-putina-vystupaut-ponad-40-rosiyan-opytuvannya.html

Ракурс

Володимира Путіна наступним президентом Росії не хочуть бачити понад 40% росіян.

Проти наступного президентського терміну Путіна виступають 41% росіян і це найвищий показник з 2014 року. Противники перебування чинного глави РФ на президентській посаді після 2024 року найчастіше вказують на занадто довгий період правління, необхідність зміни влади, соціальні проблеми і його вік. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного «Левада-центр».

Респонденти зазначають, що у разі балотування Путіна на пост президента в 2024 році, 53% голосуватимуть за іншого кандидата на виборах. Ще 30% опитаних взагалі ігноруватимуть вибори. При цьому готові до протестів 7% росіян, а 5% обіцяють виїхати з Російської Федерації.

Однак 48% опитаних хочуть бачити Путіна наступний президентом. Однією з найчастіших причин, як зазначається, є «визнання його заслуг перед країною, визнання особистих достоїнств і хороша зовнішня політика».

Серед молоді (18−24 роки), однак, 57% не хотіли б бачити Путіна як президента після 2024 року, хотіли б — 31%. Для вікової групи 55 років — 31% і 59% відповідно.

Опитування було проведене 18−24 лютого 2021 року. Участь взяли 1600 осіб.

Нагадаємо, у липні 2020 року повідомлялося, що російському президентові Володимиру Путіну довіряють лише 23% опитаних. Обурення серед населення викликала позиція президента Росії щодо коронавірусу та внесення змін до Конституції, які «обнуляють» терміни Путіна.