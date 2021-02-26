Против следующего президентского срока Путина более 40% россиян. Инфографика: topru.org

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Ракурс

Владимира Путина следующим президентом России не хотят видеть более 40% россиян.

Против следующего президентского срока Путина выступают 41% россиян и это самый высокий показатель с 2014 года. Противники пребывания действующего главы РФ на президентском посту после 2024 года чаще всего указывают на слишком долгий период правления, необходимость смены власти, социальные проблемы и его возраст. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного «Левада-центр».

Респонденты отмечают, что в случае баллотирования Путина на пост президента в 2024 году, 53% будут голосовать за другого кандидата на выборах. Еще 30% опрошенных вообще будут игнорировать выборы. При этом готовы к протестам 7% россиян, а 5% обещают уехать из Российской Федерации.

Однако 48% опрошенных хотят видеть Путина следующим президентом. Одной из самых частых причин, как отмечается, является «признание его заслуг перед страной, признание личных достоинств и хорошая внешняя политика».

Среди молодежи (18−24 года), однако, 57% не хотели бы видеть Путина в качестве президента после 2024 года хотели б — 31%. Для возрастной группы 55 лет — 31% и 59% соответственно.

Опрос был проведен 18−24 февраля 2021 года. Участие приняли 1600 человек.

Напомним, в июле 2020 года сообщалось, что российскому президенту Владимиру Путину доверяют лишь 23% опрошенных. Возмущение среди населения вызвала позиция президента России по коронавирусу и внесение изменений в Конституцию, которые «обнуляют» сроки Путина.