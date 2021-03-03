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Как украинцы и россияне относятся друг к другу – опрос. Фото: DW

Как украинцы и россияне относятся друг к другу — опрос (ИНФОГРАФИКА)

3 мар 2021, 13:45
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В Украине в феврале 2021 года хорошо относились к России 41% украинцев, плохо — 42%.

По сравнению с сентябрем 2020 года ситуация не изменилась. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как украинцы и россияне относятся друг к другу – опрос. Источник: КМИС

В то же время по данным опроса «Левада-центра», на территории России хорошо относились к Украине 54% населения, плохо — 31%. По сравнению с предыдущей волной опроса в августе 2020 года отношение улучшилось.

По данным опросов, независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 80% россиян, объединение Украины с Россией хотят 7% украинцев и 17% россиян.

Количество украинцев, которые хотят закрытых границ с Россией, составляет 39% (а россиян — 23%), а количество украинцев, желающих независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49% (россиян — 57%).

Как украинцы и россияне относятся друг к другу – опрос. Источник: КМИС

Киевский международный институт социологии на протяжении 5−7 февраля 2021 года провел опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера.

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2 тыс. 5 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).


В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на контролируемой украинскими властями территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

«Левада-центр» проводил опрос населения России среди 1 тыс. 601 человека в период 18−24 февраля 2021 года методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Источник: Ракурс


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