Как украинцы и россияне относятся друг к другу – опрос. Фото: DW

https://racurs.ua/n151224-kak-ukraincy-i-rossiyane-otnosyatsya-drug-k-drugu-opros-infografika.html

Ракурс

В Украине в феврале 2021 года хорошо относились к России 41% украинцев, плохо — 42%.

По сравнению с сентябрем 2020 года ситуация не изменилась. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В то же время по данным опроса «Левада-центра», на территории России хорошо относились к Украине 54% населения, плохо — 31%. По сравнению с предыдущей волной опроса в августе 2020 года отношение улучшилось.

По данным опросов, независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 80% россиян, объединение Украины с Россией хотят 7% украинцев и 17% россиян.

Количество украинцев, которые хотят закрытых границ с Россией, составляет 39% (а россиян — 23%), а количество украинцев, желающих независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49% (россиян — 57%).

Киевский международный институт социологии на протяжении 5−7 февраля 2021 года провел опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера.

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2 тыс. 5 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на контролируемой украинскими властями территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

«Левада-центр» проводил опрос населения России среди 1 тыс. 601 человека в период 18−24 февраля 2021 года методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.