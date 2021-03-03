Карантинные протесты в Украине – митингуют «красные» области. Фото: Житомир.інфо

https://racurs.ua/n151227-karantinnye-protesty-v-ukraine-mitinguut-krasnye-oblasti-foto-video.html

Ракурс

В «красную» зону карантина попали Житомирская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. В этих регионах предприниматели поднялись на протесты.

В среду, 3 марта, на площади Королева в Житомире под стены облгосадминистрации предприниматели вышли на митинг.

Люди требуют разрешить им работать во время усиленного карантина с соблюдением всех карантинных норм.

Протестуют против усиленного карантина и в Ивано-Франковской области. По информации местных СМИ, мэр поддерживает людей — говорит, что должны работать базар и маленькие магазины. Готов на заседании исполкома принять соответствующее решение.

В Черновцах предприниматели снова вышли на пикет под здание областной государственной администрации. Они протестуют против «красной» зоны карантина и требуют ослабить жесткие ограничения в регионе.

По информации местных СМИ, предприниматели подготовили обращение к председателю Черновицкой ОГА Сергею Осачуку и председателю Черновицкого областного совета Алексею Бойко. В нем говорится об отстаивании конституционного права на труд.

В областях запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

Напомним, «Укрзализныця» с 7 марта приостанавливает высадку и посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях, а также продажу билетов в этих областях, поскольку они попадают в «красную» зону эпидопасности.