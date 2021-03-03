Зеленський запросив Байдена на святкування річниці Незалежності. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n151239-zelenskyy-zaprosyv-baydena-na-svyatkuvannya-30-richnyci-nezalejnosti-ukrayiny.html

Ракурс

Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, запрошений до України.

Глава України Володимир Зеленський запросив свого американського колегу на святкування 30-ї річниці Незалежності України в серпні цього року. Також Байдена хочуть бачити на інавгураційному саміті «Кримської платформи». Про це 3 березня повідомили у Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит «Радіо Свобода».

Відповідаючи на запитання про підготовку візиту Зеленського до США, який анонсували на Банковій, у дипломатичному відомстві повідомили, що «організація і проведення взаємних візитів на рівні голів держав залишається на постійному порядку денному українсько-американських відносин».

Організація візиту президента України до США потребує здійснення комплексу заходів для його належного змістовного наповнення, зокрема досягнення предметних домовленостей у політичній, безпековій, військовій, торговельній та інвестиційній сферах. Нині відбувається постійна цілеспрямована робота за всіма напрямами, — зазначили в МЗС.



У відомстві не повідомили, коли варто чекати візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Також не інформувалося про те, чи прийняв Байден запрошення Києва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що вдячний США за підтримку, але держава хоче бути рівноправним членом НАТО. Глава держави заявив, що Україна захищає Європу і вдячна за всі санкції з боку ЄС та США, але санкції не можуть повернути людські життя.