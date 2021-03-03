Зеленский пригласил Байдена на празднование годовщины Независимости. Фото: RT

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Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, приглашен в Украину.

Глава Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу на празднование 30-й годовщины Независимости Украины в августе этого года. Также Байдена хотят видеть на инаугурационном саммите «Крымской платформы». Об этом 3 марта сообщили в Министерстве иностранных дел в ответ на запрос «Радіо Свобода».

Отвечая на вопрос о подготовке визита Зеленского в США, который анонсировали на Банковой, в дипломатическом ведомстве сообщили, что «организация и проведение взаимных визитов на уровне глав государств остается на постоянной повестке дня украинско-американских отношений».

Организация визита президента Украины в США требует осуществления комплекса мер для его надлежащего содержательного наполнения, в частности достижения предметных договоренностей в политической, безопасности, военной, торговой и инвестиционной сферах. Сейчас происходит постоянная целенаправленная работа по всем направлениям, — отметили в МИД.



В ведомстве не сообщили, когда стоит ждать визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Также не информировалось о том, принял ли Байден приглашение Киева.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен США за поддержку, но государство хочет быть равноправным членом НАТО. Глава государства заявил, что Украина защищает Европу и благодарна за все санкции со стороны ЕС и США, но санкции не могут вернуть человеческие жизни.