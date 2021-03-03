Во время акции протеста в Киеве, фото: Владимир Вятрович

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В Киеве под комитетами Верховной Рады проходит акция протеста, участники которой выступают против «атаки на языковые законы».

Дело в том, что сегодня, 3 марта, комитет по гуманитарной и информационной политики может поддержать представленные депутатами из «Слуги народа» законопроекты, которые могут отсрочить или вообще отменить штрафы за несоблюдение требований закона о языке, сообщает Telegram-канала PavlovskyNews.

Член этого комитета депутат из «Европейской солидарности» Владимир Вятрович заявил журналистам, что эти законопроекты могут принять на комитете, однако, по мнению народного избранника, голосование в парламенте за них будет заблокировано.

По мнению Вятровича, эти законопроекты «играют на руку только России и лично Путину».

С 16 января 2021 года все учреждения обслуживания в Украине обязаны предоставлять услуги и информацию на государственном языке. В конце декабря 2020 года депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали законопроект, которым предлагается отменить штрафы за несоблюдение соответствующих требований языкового закона.