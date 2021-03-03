Почему вакцина Pfizer запаздывает в Украину — версия Ляшко

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Поставка вакцины от коронавируса Pfizer никак не может начаться. Украина ожидает 117 тыс. доз препарата Pfizer/BioNTech.

Они должны были прибыть в рамках программы COVAX еще в январе. Причина задержки — юридические препятствия, которые возникли между штаб-квартирой Pfizer и COVAX.

Были юридические моменты, которые отшлифовывали юристы. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен, и мы будем ожидать первую партию вакцины Pfizer в Украине, — сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко для «Радио Свобода».

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее сообщил, что поставки Pfizer в Украине задерживаются из-за дефицита препарата.

Мы в январе получили подтверждение поставки в середине февраля, но сегодня уже 2 марта, а вакцины нет, — заявлял Степанов в эфире канала «Украина24».

Кроме того, министр ранее объяснял, почему Киев не получил до сих пор китайскую вакцину Sinovac, о поставках которой он договорился в конце 2020 года.

В целом Украина договорилась о покупке вакцин AstraZeneсa, Pfizer, Sinovac и Novavах. Пока Киев получил только 500 тыс. доз Covishield (индийское название вакцины Oxford/AstraZeneca).

24 февраля прививки начали делать врачам и военным.