Кремль бросил за решетку крымчанина Олега Приходько на пять лет

https://racurs.ua/n151237-kreml-brosil-za-reshetku-krymchanina-olega-prihodko-na-pyat-let.html

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Приговор Олегу Приходько объявил 3 марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Крымского узника Кремля признали виновным в надуманном деле о «хранении взрывчатки и подготовке к теракту». Российский суд посадил гражданина Украины на пять лет в колонию строгого режима. Также политзаключенный должен заплатить 110 тыс. рублей штрафа.

В январе в аннексированном Крыму неизвестные избили жену и дочь узника Кремля.

Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что Олега Приходько задержали российские силовики в Крыму. Его обвинили в подготовке «подрыва здания городской администрации Сак». Также в качестве свидетеля задержали жену Олега — Любовь Приходько.

ФСБ во время обысков изъяло украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и технику.

Приходько страдает на хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения.