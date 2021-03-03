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Ракурс
Кремль бросил за решетку крымчанина Олега Приходько на пять лет

Кремль бросил за решетку крымчанина Олега Приходько на пять лет

3 мар 2021, 16:11
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Приговор Олегу Приходько объявил 3 марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Крымского узника Кремля признали виновным в надуманном деле о «хранении взрывчатки и подготовке к теракту». Российский суд посадил гражданина Украины на пять лет в колонию строгого режима. Также политзаключенный должен заплатить 110 тыс. рублей штрафа.

В январе в аннексированном Крыму неизвестные избили жену и дочь узника Кремля.

Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что Олега Приходько задержали российские силовики в Крыму. Его обвинили в подготовке «подрыва здания городской администрации Сак». Также в качестве свидетеля задержали жену Олега — Любовь Приходько.


ФСБ во время обысков изъяло украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и технику.

Приходько страдает на хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения.

Источник: Ракурс


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