Украина выходит из «мобильного» соглашения с СНГ. Фото: Укринформ

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Кабинет министров решил вывести Украину из соглашения с СНГ в сфере мобильной связи.

Правительство 3 марта рассмотрело и одобрило проект закона «О выходе из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи» и проект соответствующего распоряжения. Верховной Раде рекомендовали прекратить для Украины действие этого соглашения. Решение было принято во время заседания правительства, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

Отмечалось, что соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи определяет договоренности по обеспечению сотрудничества стран-участниц СНГ в области развития систем сотовой подвижной связи, совершенствование межгосударственного рынка услуг и последовательной реализации Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи от 9 октября 1992 года. Соглашение было подписано 17 января 1997 года в Москве и ратифицировано законом Украины от 3 марта 1998 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что за период, прошедший со времени подписания соглашения, она не набрала для Украины практической реализации, а сотрудничество и любые контакты с исполнительными органами СНГ по вопросам ее реализации по объективным причинам не происходят.

Кроме того, ст. 6 соглашения предусматривает проведение мероприятий по приближению национальных нормативно-правовых актов стран СНГ в сфере развития и использования систем сотовой подвижной связи, что не соответствует обязательствам, взятым при подписании Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Окончательное решение о выходе будет принимать парламент.

Напомним, в октябре Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией". Это соглашение было подписано в 1999 году, а в Украине вступило в силу 14 сентября 1999 года.